Cina: apertura nuove linee dell’alta velocità accelera sviluppo di qualità

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, la rete ferroviaria ad alta velocità della Cina si è ulteriormente ampliata con l'apertura di diverse nuove linee, che hanno facilitato gli spostamenti del pubblico e dato nuovo impulso allo sviluppo di alta qualità lungo i tracciati. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo/mca3 (Fonte video: Xinhua)