Cina, alla scoperta della cooperazione con l’Europa a Chengdu

A Chengdu, un polo dedicato alla cooperazione commerciale tra Cina ed Europa riunisce imprese ed esperti per esplorare le prospettive future. In seguito alla seconda riunione del meccanismo di consultazione tra Cina e UE in materia di commercio e investimenti, il corrispondente di Xinhua Zheng Bofei ha visitato di recente la 19esima edizione della Fiera per la cooperazione commerciale e tecnologica Cina-UE per chiedere a imprese ed esperti dove vedano opportunità di collaborazione, dalla tecnologia verde alla robotica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)