Cina: agricoltori al lavoro nel periodo della “Rugiada bianca” (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 7 settembre 2026, mostra un agricoltore mentre trasporta frutti della passione appena raccolti a Yongzhou, nella provincia centrale cinese dell’Hunan. Gli agricoltori sono impegnati nei lavori nei campi durante il periodo della “Rugiada bianca” (Bailu), uno dei 24 termini solari che indica il momento in cui la rugiada inizia a condensarsi e il clima si rinfresca.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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