Home Video News Xinhua Cina: adottate contromisure contro aziende e dirigenti USA legati alla difesa
Cina: adottate contromisure contro aziende e dirigenti USA legati alla difesa
La Cina ha deciso di adottare contromisure nei confronti di alcune aziende statunitensi legate al settore militare e di dirigenti di alto livello, in risposta alla recente decisione degli Stati Uniti di annunciare vendite di armi su larga scala a Taiwan, secondo quanto riportato in una decisione pubblicata venerdì sul sito del ministero degli Esteri. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca2 (Fonte video: Xinhua)