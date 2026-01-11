Cina: a Shenyang turismo invernale in crescita tra neve e terme (3)

(260110) -- SHENYANG, Jan. 10, 2026 (Xinhua) -- An aerial drone photo shows visitors enjoying outdoor hot spring surrounded by ice and snow at a hot spring resort in Shenyang, northeast China's Liaoning Province, Jan. 9, 2026. Leveraging its unique natural resources, Shenyang offers special winter tourism experiences by combining ice-and-snow activities with hot springs, attracting visitors from across the country. (Xinhua/Pan Yulong)

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea realizzata con un drone mostra i visitatori che si godono le terme all’aperto, circondate da ghiaccio e neve, in un resort termale a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 9 gennaio 2026. Sfruttando le sue risorse naturali uniche, Shenyang offre speciali esperienze turistiche invernali combinando attività su ghiaccio e neve con le sorgenti termali, attirando visitatori da tutto il Paese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

