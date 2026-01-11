SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I visitatori giocano sulla neve in un resort termale a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 9 gennaio 2026. Sfruttando le sue risorse naturali uniche, Shenyang offre speciali esperienze turistiche invernali combinando attività su ghiaccio e neve con le sorgenti termali, attirando visitatori da tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
