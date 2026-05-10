Home Video News Xinhua Cina, a Deqing il World Brand Moganshan Summit 2026
Cina, a Deqing il World Brand Moganshan Summit 2026
I leader globali dei marchi si stanno riunendo a Deqing, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, per il World Brand Moganshan Summit 2026. L'evento, incentrato sul tema "I marchi portano un futuro migliore per il mondo", esplora il modo in cui promuovere la costruzione dei marchi e rafforzare ulteriormente il ruolo dei marchi come forza trainante dello sviluppo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/trl/mca1 (Fonte video: Xinhua)