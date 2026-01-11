Cina, a Changchun debuttano i robot umanoidi sciatori

In occasione della Jingyue Robot Ice and Snow Fun Competition, nella città cinese di Changchun, i robot umanoidi hanno dato prova del grado di sviluppo delle loro abilità anche sulle piste innevate. Venticinque squadre provenienti da università e imprese del Paese hanno gareggiato con robot umanoidi bipedi, cani robot e bracci robotici, dando vita a un'inedita competizione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca1 (Fonte video: Xinhua)