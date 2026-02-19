Cile, esplode un camion a Santiago: vittime e feriti

SANTIAGO DEL CILE (CILE) (ITALPRESS) – Un camion è esploso nell’area nord di Santiago provocando almeno 3 vittime e 10 feriti. Secondo quanto riferisce El Periodista, l’esplosione è avvenuta all’incrocio tra la Route 5 e la General Velásquez. Gli automobilisti hanno segnalato una “palla di fuoco” e il fumo era visibile da diversi punti della capitale. Secondo le autorità la situazione è ancora in evoluzione, quindi i dati potrebbero cambiare nelle prossime ore. “Il problema è ancora in fase di risoluzione, soprattutto per quanto riguarda il camion, che è ancora in fiamme”, ha dichiarato un funzionario di polizia. L’esplosione, seguita probabilmente alla collisione tra due camion, ha generato una potente onda d’urto avvertita dagli automobilisti che attraversavano la zona, uno dei principali snodi del traffico della capitale cilena.

– Foto di repertorio IPA Agency –

