Ciclovia Venezia-Trieste, aperti al transito due nuovi tratti in Veneto

VENEZIA (ITALPRESS) – “Con l’apertura al transito dei due nuovi tratti nei Comuni di Jesolo e Cavallino Treporti, la Ciclovia Venezia-Trieste compie un ulteriore passo avanti nel percorso verso il completamento in Veneto, previsto per la primavera del 2026. Si tratta di uno dei dieci itinerari ciclabili di interesse nazionale, cinque dei quali attraversano la nostra Regione, per un totale di 415 chilometri complessivi e un investimento di circa 150 milioni di euro, a conferma del ruolo strategico del Veneto nel promuovere la mobilità sostenibile. Una volta ultimata a cura di Veneto Strade, braccio operativo della Regione, la Ciclovia collegherà Venezia a Trieste lungo un percorso di circa 280 km, di cui circa 120 in Veneto, attraversando due Regioni e 32 Comuni, di cui 10 veneti. Dal prossimo anno, inoltre, una volta ultimata anche la Treviso Ostiglia, sarà possibile percorrere in continuità l’intero tracciato da Trieste a Ostiglia, passando per Treviso e il Greenway del Sile, senza mai scendere dalla bici: un risultato importante per la mobilità dolce e il cicloturismo nel nostro territorio”. Lo ha detto oggi la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti, in occasione dell’apertura al transito e della sottoscrizione del verbale di consegna provvisoria ai Comuni di Jesolo e Cavallino Treporti di due tratti del secondo lotto della Ciclovia Venezia-Trieste.

“Nel dettaglio, i due nuovi tratti di ciclovia aperti al transito a Jesolo, dal confine con Musile al tratto esistente in via Cristo Re, in affiancamento al canale Pioveselle, e a Cavallino, nei pressi del forte Treporti, della lunghezza di circa 6 km per un investimento di circa 2 milioni di euro, rientrano nell’ambito del secondo tronco, che collegherà Torre di Mosto a Venezia attraversando, oltre al Comune di Torre di Mosto, i territori di Ceggia, Cessalto, San Donà di Piave, Musile di Piave, Jesolo e Cavallino Treporti – ha precisato la Vicepresidente -. Ad oggi è possibile arrivare al Ponte della Vittoria a San Donà, da Punta Sabbioni, a Cavallino, passando per Jesolo: un collegamento sicuro e panoramico per residenti e turisti, grazie ad un’infrastruttura di respiro europeo, integrata nella rete nazionale delle ciclovie turistiche e pensata per valorizzare la costa e l’entroterra in chiave sostenibile, culturale, ambientale ed economica”.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).