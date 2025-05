Ciclovia Treviso-Ostiglia, aperto al transito il tratto Legnago-Cerea

VENEZIA (ITALPRESS) – “Con l’apertura al transito del tratto tra Legnago e Cerea, prosegue il percorso verso il completamento della Ciclovia Treviso Ostiglia. Un asse verde strategico per la mobilità lenta che attraversa i territori di Treviso, Vicenza, Padova e Verona, collegandosi ai grandi itinerari del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche. Il nuovo segmento, lungo circa 3,8 chilometri, si aggiunge agli oltre 89 già percorribili in Veneto, superando, con oggi, il 75 per cento del tracciato realizzato su un totale di 118 chilometri complessivi. Entro il 2026, la Treviso-Ostiglia diventerà la ciclovia più lunga, e più bella, d’Italia realizzata sul sedime di un’ex ferrovia, affermandosi come punto di riferimento nazionale per il cicloturismo e la mobilità green e sostenibile”. Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, oggi in provincia di Verona in occasione dell’apertura al transito del VI lotto della Ciclovia Treviso-Ostiglia e della consegna delle opere realizzate da Veneto Strade per conto della Regione ai Comuni di Legnago e Cerea.

-Foto regione Veneto-

(ITALPRESS).