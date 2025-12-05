CIC, compost e pratiche di carbon farming per proteggere e rigenerare il suolo

ROMA (ITALPRESS) - “Dalla terra alla Terra - Suoli sani per città sane”. E' il nome dell'evento organizzato dal Consorzio Italiano Compostatori in occasione della Giornata Mondiale del Suolo, istituita dalla FAO: un appuntamento dedicato al ruolo decisivo che il suolo riveste per la resilienza urbana e il benessere delle comunità. Per l'occasione, è stato siglato un accordo tra il CIC e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, volto a promuovere una collaborazione strutturata e continuativa per la gestione dei rifiuti organici prodotti negli ippodromi. Nel corso dell'evento, aperto da un videomessaggio del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Consorzio ha posto l’attenzione sulla necessità di sviluppare e integrare pratiche di urban carbon farming e infrastrutture verdi, con l’obiettivo di portare nelle città interventi agronomici capaci di rigenerare il suolo urbano e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. mec/fsc/gsl