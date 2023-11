Cibus et Vinum, Messina “Selezioniamo le eccellenze dei territori”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il progetto è nato da una semplice chiacchierata tra due imprenditori e dalla voglia di creare una piattaforma per dare la possibilità a delle piccolo aziende dell'agroalimentare, a livello nazionale, ma partendo dalla Sicilia, di poter essere messe in evidenza online. Selezioniamo delle eccellenze andando nelle aziende agricole, andando a selezionare dei prodotti che non hanno la possibilità di andare nella grande distribuzione. Abbiamo già dieci aziende partner del territorio siciliano. Obiettivo finale? La piattaforma è il punto di partenza, quello di arrivo è quello di realizzare dei punti fisici in giro per il mondo toccando le città più importanti, in maniera tale da mettere in evidenza le nostre eccellenze". Così Francesco Messina, amministratore unico di FoodWineAndCo, che ha lanciato il progetto innovativo Cibus et Vinum. L'idea nasce dalla volontà di affiancare la tecnologia e il patrimonio enogastronomico italiano partendo dalla Sicilia, il suo territorio e le sue eccellenze agro-alimentari. La peculiarità della piattaforma, all'interno della quale è già possibile trovare le eccellenze delle aziende partner, è la possibilità, grazie alla blockchain, di tracciare i prodotti. Qualità, trasparenza, gusto, rispetto della natura e dell'ambiente, assenza di additivi e sostanze nocive sono le parole d'ordine di Cibus et Vinum, un ambizioso progetto e uno shop online con i migliori prodotti della tradizione culinaria del Bel paese. Un'iniziativa innovativa, ideata per celebrare il gusto del made in Italy, ma anche per raccontare le testimonianze delle valorose piccole e medie aziende agricole italiane, i segreti degli chef e gli itinerari del gusto presenti sul territorio, per vere esperienze immersive e multisensoriali, adesso anche sul metaverso.