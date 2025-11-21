Chiusa la tre giorni di IBTM World a Barcellona, Cuccureddu: “Sardegna una delle destinazioni più amate”

BARCELLONA (ITALPRESS) – “Uno dei più importanti eventi fieristici dedicati al Mice in Europa e consapevoli di quanto la Sardegna sia, ora più che mai, una destinazione tra le più amate e ricercate del settore turistico abbiamo voluto esserci in modo significativo”. Lo afferma l‘assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, in chiusura della tre giorni di IBTM World a Barcellona che ha visto la Regione Sardegna protagonista con uno stand dedicato alla destinazione turistica nel settore congressuale. “Oggi ci affacciamo a eventi di questa portata dedicati ai meeting, conferenze e turismo congressuale, grazie alle importanti offerte che gli operatori del turismo di questo particolare settore possono proporre” ha aggiunto Cuccureddu.

Negli spazi della Fira Barcelona si sono incontrati i portatori d’interesse del settore provenienti da tutto il mondo. La Sardegna, all’interno dell’area dedicata all’Italia, è l’unica regione del Paese ad aver allestito uno stand interamente dedicato. Oltre 300 gli operatori accolti nello spazio sardo che in questi tre giorni hanno fissato gli appuntamenti con dieci imprenditori isolani.

“È una fiera sulla quale puntiamo molto perché in Europa è un mercato in forte crescita, ma anche nel resto del mondo – conclude Cuccureddu – Per questo abbiamo partecipato anche agli eventi di settore a Las Vegas e parteciperemo anche agli altri nel mondo, legate a questo importante segmento che ci consente di portare avanti uno degli obiettivi strategici legati al turismo della Regione Sardegna che è quello della destagionalizzazione, per attrarre flussi turistici anche fuori dal periodo estivo”.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).