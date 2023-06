ROMA (ITALPRESS) – “Ali – Confcommercio da tempo sostiene che le librerie italiane all’estero sono un importante patrimonio per la diffusione della cultura e dell’editoria italiane; abbiamo dunque proposto al ministro Sangiuliano di istituire un fondo per sostenerle e aiutarle a svolgere al meglio questo ruolo. Ci auguriamo che la nostra proposta, rinnovata in queste ore, possa essere accolta quanto prima, perché senza le librerie italiane all’estero i libri e gli autori italiani rischiano di non trovare spazi di diffusione e promozione adeguati negli altri Paesi”. Questo il commento di Paolo Ambrosini, presidente di Ali – Confcommercio, sulla chiusura della storica libreria italiana “The Italian Bookshop” dopo 30 anni di attività a Londra.

Tra le cause della chiusura la Brexit, che ha fatto aumentare i costi di dogana e spedizione dei libri dall’Italia, e la pandemia di Covid-19, che ha portato i lettori ad acquistare più libri dalle piattaforme online.

– foto pexels.com –

(ITALPRESS).