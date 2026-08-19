“Chinamaxxing”: perché i giovani occidentali adottano lo stile di vita cinese

“Chinamaxxing”: perché i giovani occidentali adottano lo stile di vita cinese

Il fenomeno del "Chinamaxxing" riflette una crescente curiosità nei confronti della cultura e della vita quotidiana della Cina, mostrando al tempo stesso come alcuni giovani siano alla ricerca di un senso di stabilità, di connessione e di nuove prospettive in un mondo sempre più incerto. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)