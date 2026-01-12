China Marathon Expo: dove l’innovazione incontra il consumo

La settima edizione della China Marathon Expo si è svolta dall'8 al 10 gennaio a Xiamen, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Con otto aree espositive, collaborazioni tra più città e una serie di forum, l'evento ha delineato un ecosistema multidimensionale "sport +" e ha mostrato il dinamico slancio dei consumi innovativi nel settore sportivo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)