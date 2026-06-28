China-Europe Railway Express, in forte crescita numero annuo di viaggi

Da quando il China-Europe Railway Express è stato lanciato con un marchio unificato nel 2016, il numero annuo dei viaggi ferroviari è aumentato di quasi dodici volte, passando da 1.702 nel 2016 a 20.022 nel 2025. La Polonia, importante porta d'accesso ferroviaria all'Unione europea, ha assistito nel corso degli anni a un fiorente commercio e a un'intensa attività logistica a livello intercontinentale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)