Chiedono 1.000 euro per restituire un cane smarrito, denunciati due giovani a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Un tentativo di estorsione legato al ritrovamento di un cane smarrito è stato sventato dagli agenti della Polizia Locale di Milano – Unità Territoriale 9, che hanno denunciato a piede libero una donna italiana di 26 anni e il fidanzato di 22, di origine palestinese.

La vicenda ha avuto inizio domenica in zona Niguarda, quando un esemplare di razza Malinois, una varietà del pastore belga del valore di circa 2.000 euro, mentre si trovava a passeggio con il fidanzato della proprietaria, all’improvviso si è spaventato ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce. La proprietaria dell’animale, nella speranza di ritrovarlo, ha subito affisso diversi volantini nel quartiere finché ieri, 19 ottobre, è stata contattata telefonicamente dalla ventiseienne che affermava di avere il cane e di essere disposta a restituirlo solo in cambio del pagamento di un riscatto di 1.000 euro.

Rifiutata la richiesta illecita, la proprietaria si è rivolta agli uffici del Comando della Polizia Locale per sporgere formale denuncia. Gli agenti, risaliti all’identità della giovane, si sono recati presso la sua abitazione, denunciandola all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentata estorsione. In quella sede, la giovane ha riferito che l’animale si trovava in custodia presso il fidanzato, un ragazzo di 22 anni già sottoposto all’obbligo di firma presso la Stazione dei Carabinieri di Bollate. La Polizia locale, identificato e denunciato anche il ragazzo per lo stesso reato, ha così recuperato e riconsegnato il cane alla legittima proprietaria.

– foto ufficio stampa Polizia Locale Milano –

(ITALPRESS).