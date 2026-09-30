“Chi” si rinnova con nuove firme e personaggi dal mondo dello spettacolo e dell’informazione

MILANO (ITALPRESS) – A partire da questa settimana il magazine “Chi” si arricchisce di nuove firme esclusive e personaggi dal mondo della televisione, dello spettacolo e dell’informazione, con rubriche inedite e storie tutte da scoprire. Le novità di Chi saranno raccontate durante la serata evento, a cui parteciperanno grandi ospiti e volti dell’intrattenimento che avrà luogo giovedì 1 ottobre al Teatro Manzoni di Milano.

“Da questo numero il nostro giornale cambia: non tanto nell’aspetto, quanto nella sostanza. Graficamente resta quello che è sempre stato: elegante, colorato, con le foto più belle e gli scoop più attuali. Quello che cambia, invece, è il linguaggio del racconto. Un linguaggio che deve necessariamente guardare al futuro, pur rimanendo nel solco di quella tradizione che in trent’anni di vita ha reso Chi non solo uno specchio della società italiana, ma un brand che ormai fa parte della nostra quotidianità. Le celebrities che amate non saranno più solo immagini su una pagina, ma voci che vi parleranno direttamente. Firme prestigiose, personaggi celebri che voi avete imparato a conoscere in televisione o sulle pagine di Chi, entrano a far parte della nostra squadra, non per essere intervistate, ma per sedersi a scrivere con noi, per curare rubriche, per rendere ancora più vive e autentiche le nostre pagine”, ha dichiarato Massimo Borgnis, direttore di Chi.

Tra le firme che arricchiscono da questa settimana il magazine spiccano: Cesara Buonamici, che cura la rubrica di attualità “4 chiacchiere tra BuonAmici”, uno sguardo intimo e autorevole sui fatti della settimana; Antonella Clerici, con “Pensieri stupendi”, dedicata al lifestyle, alla famiglia e alla quotidianità positiva; Alessia Marcuzzi, che arricchisce il magazine con “Sì, viaggiare”, un diario visivo tra mete iconiche e consigli di stile, che sul numero di rilancio vede come protagonista Londra; Benedetta Rossi, con la rubrica “Fatto in casa per Chi”, focalizzata su ricette e consigli pratici; Gianluigi Nuzzi, che firma lo spazio “Segreti&Delitti”, dedicato all’approfondimento, dai grandi casi di cronaca, ai retroscena delle inchieste e al valore del racconto umano; Dario Maltese, che incontra i personaggi chiave dello spettacolo e della cultura; Giuseppe Candela, che intensifica la sua presenza sulla testata affiancando alle chicche di gossip interviste esclusive ai protagonisti dello spettacolo.

Tra le novità del magazine ci sono inoltre i “Romanzi di Chi”, una serie di racconti dedicati a tutti gli appassionati dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. L’iniziativa ripercorre le vite, i successi e i lati meno noti delle star che hanno maggiormente influenzato il gossip e il costume nel nostro Paese. Dopo le storie di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Chiara Ferragni e Al Bano, nel numero di questa settimana di Chi una monografia in due puntate su Fedez, con tutti i retroscena sui suoi successi, le sue fragilità e la sua rinascita. Le novità di Chi si inseriscono all’interno di un ecosistema multipiattaforma in continua espansione che raggiunge una total audience di oltre 3 milioni di contatti. Il sito www.chimagazine.it si conferma un punto di riferimento imprescindibile nell’informazione entertainment online, con scoop, foto esclusive, retroscena e le anticipazioni delle uscite in edicola sui personaggi più amati.

L’offerta digitale del brand si completa con la sua presenza sulle piattaforme social: tra queste spicca l’account Instagram @chimagazineit, che con quasi 900mila follower si attesta il profilo numero uno in Italia nel segmento People/Vip con una community che solo ad agosto ha macinato oltre 100 milioni di visualizzazioni tra scoop e retroscena esclusivi.

Le novità e la continua evoluzione di Chi saranno al centro dell’evento esclusivo – su invito – che avrà luogo giovedì 1 ottobre al Teatro Manzoni di Milano e che vedrà la partecipazione di top client, imprenditori e amatissimi volti dello spettacolo. Per celebrare questo importante traguardo, la serata sarà accompagnata da un’esperienza gastronomica d’eccellenza curata da Vicook, che culminerà con il taglio di una scenografica torta celebrativa firmata Da Vittorio. Ad accompagnare il brindisi sarà Comte de Montaigne Champagne, partner esclusivo che da sempre affianca Chi nei suoi eventi più significativi, e MARTINI, che sorprenderà gli invitati con una selezione di Spritz creata appositamente per l’evento. A conclusione della serata omaggi speciali per gli ospiti firmati Dr Kleein, Lovrén e Velym Haute Parfumerie.

– foto ufficio stampa Mondadori –

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