Kid Yugi, il 30 ottobre arriva la versione deluxe dell’album “Anche gli eroi muoiono”

ROMA (ITALPRESS) – Kid Yugi, tra i protagonisti della scena musicale italiana del 2026, annuncia la versione deluxe del suo album “Anche gli eroi muoiono“, certificato 3 volte Platino e con oltre 150mila copie vendute. “Anche gli eroi muoiono Post Mortem” uscirà il 30 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, via Emi Records Italy/Universal Music Italia, con nuove tracce inedite.

La deluxe sarà disponibile in Cd e Lp, mentre lo shop Universal Music Italia proporrà anche le versioni autografate e numerate. L’uscita è accompagnata da un trailer cinematografico diretto da Alessio Mariano, costruito attorno a una surreale autopsia del rapper.

In contemporanea arriverà “Logos”, fumetto originale con protagonista Kid Yugi, realizzato da Sergio Bonelli Editore, Universal Music Italia e Thaurus. La storia, scritta con Mauro Uzzeo e disegnata da Ele Bruni, Saspy, Ilenia Gennari, Federico Rossi Edrighi e Samuel Spano, porta il rapper in un mondo sotterraneo dove le parole hanno il potere di trasformare la realtà.

Intanto è tutto sold out l'”Anche gli eroi muoiono Tour”, prima tournée di Kid Yugi nei palasport, prodotta da Vivo Concerti. Dopo le date di Bari e Padova, il tour proseguirà a Roma, Milano, Napoli e Firenze, per concludersi il 23 ottobre con un secondo appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma.

-Foto ufficio stampa-

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