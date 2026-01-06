Charlotte a sorpresa batte i Thunder, Phoenix ko a Houston: i risultati della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Seconda sconfitta consecutiva, ancora più clamorosa della prima maturata a Phoenix. Gli Oklahoma City Thunder perdono ancora, stavolta in casa, contro gli Charlotte Hornets che rifilano un netto 124-97 ai campioni in carica e leader della classifica Nba ad Ovest.

Shai Gilgeous-Alexander realizza 21 punti e porta a 108 le sue gare consecutive con almeno 20 punti a referto (la seconda striscia più lunga nella storia della lega), ma è davvero l’unica nota positiva per OKC che crolla sotto i colpi di Brandon Miller (28 punti e 6 rimbalzi) e Miles Bridges (17 punti e 11 rimbalzi) dopo aver perso contro i Suns.

Stavolta però non sorride neanche Phoenix, che cade a Houston per mano dei Rockets e dell’ex Kevin Durant, autore della tripla che sigilla il punteggio sul definitivo 100-97. Il 37enne non incanta al tiro (9/21 dal campo e 2/12 da tre) ma mette a referto comunque 26 punti e 10 rimbalzi, mentre in casa Suns non bastano i 27 di Devin Booker, che aveva deciso il successo contro OKC allo scadere. Esulta invece la capolista ad Est. I Detroit Pistons travolgono per 121-90 i New York Knicks sfruttando l’ottimo momento di forma di Cade Cunningham, protagonista con 29 punti e 13 assist.

Inseguono e vincono i Boston Celtics con un 115-101 inflitto ai Chicago Bulls. Successo all’overtime per i Denver Nuggets che battono 125-124 i Philadelphia 76ers in trasferta vanificando la grande prova di Joel Embiid, autore di 32 punti e 10 rimbalzi.

Sconfitta per i Golden State Warriors a Los Angeles contro i Clippers (103-102). Doppia doppia per Kawhi Leonard (24 punti e 12 rimbalzi), mentre Kobe Sanders ne aggiunge 20 e 7. Sono 27 invece i punti di Steph Curry, tre in più di quelli realizzati da Jimmy Butler, in una serata storta per i Warriors che chiudono con appena il 38% al tiro e con i nervi tesi: espulso coach Steve Kerr e Curry fuori per falli per la prima volta dal dicembre 2021.

Difficoltà anche per gli Atlanta Hawks che cadono sul campo dei Toronto Raptors (118-100). Infine, sorridono i Portland Trail Blazers che battono gli Utah Jazz per 137-117. Deni Avdija è sempre più protagonista: altra tripla doppia sfiorata con 33 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, giocando poco meno di 29 minuti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).