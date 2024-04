MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuta a Milano, presso lo Studio 90, la cerimonia di premiazione dell’edizione 2023 del Charles Holland Award di Amplifon. Il riconoscimento, intitolato alla memoria del fondatore della società, è attribuito ogni anno da Amplifon ai suoi negozi che nel mondo si sono maggiormente distinti per performance e aderenza ai valori aziendali, in particolare la qualità del servizio alle persone.

Sono stati premiati oltre 50 negozi tra le regioni di EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e America, mentre un’edizione dedicata all’area Asia Pacifico è in programma a metà aprile in Indonesia. I paesi premiati sono stati quindici: Italia, Spagna, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Israele, Svizzera, Portogallo, Regno Unito, Polonia, Ungheria, Stati Uniti (sia franchisee che negozi diretti), Canada ed Ecuador.

Alla premiazione hanno preso parte anche i vertici dell’azienda, tra cui la Presidente, Susan Carol Holland, e il CEO, Enrico Vita. “I nostri audioprotesisti e il nostro personale di negozio sono di ispirazione per tutto il Gruppo e svolgono un ruolo essenziale nell’assicurare che chi si rivolge a noi abbia un’esperienza unica”, ha dichiarato Enrico Vita, sottolineando come lo scorso anno Amplifon abbia assistito oltre 1 milione di persone nel mondo.

