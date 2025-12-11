Chailly, notte in osservazione in ospedale dopo il malore alla Scala

MILANO (ITALPRESS) – Il maestro Riccardo Chailly ha trascorso la notte al Centro Cardiologico Monzino vicino a Milano dove è stato portato ieri sera in codice giallo a causa di un malore. Il tutto è avvenuto ieri sera mentre stava dirigendo al Teatro alla Scala “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” dopo il successo la sera della Prima.

Il maestro, 72 anni, da tempo soffre di problemi di cardiaci che tiene costantemente sotto controllo. Chailly avrebbe cominciato ad accusare malessere già al termine del primo atto quando l’intervallo è durato più del previsto. Il maestro ha comunque voluto proseguire per altri 50 minuti prima di essere accompagnato fuori.

A quel punto si è preferito optare per il ricovero in ospedale. Il direttore artistico del Teatro Paolo Gavezzeni ha quindi informato il pubblico della decisione di interrompere la rappresentazione vista la complessità dell’opera e “per rispetto del maestro Chailly”. Sul posto sono intervenuti un‘ambulanza e un’automedica. Applausi di sostegno al maestro si sono levati dai loggionisti mentre veniva portato fuori.

-Foto IPA Agency-

