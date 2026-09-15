ROMA (ITALPRESS) – E’ di 15 giorni la proroga dei controlli alle

frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina

dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato

comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e

agli omologhi ministri dell’Unione. Lo rende noto il Viminale,

secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le

verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza

delle frontiere, riunitosi in mattinata. “Permangono infatti

elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un

possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni

terroristiche”.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –