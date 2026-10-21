Ces Unveiled debutta a Milano, l’intelligenza artificiale e l’innovazione per il rilancio delle Pmi

MILANO (ITALPRESS) – Le grandi innovazioni tecnologiche globali e l’intelligenza artificiale applicate al sistema industriale italiano, per accelerare la digitalizzazione dei processi produttivi e accrescere la competitività delle nostre piccole e medie imprese. Attorno a questi temi si è svolta oggi all’Allianz MiCo di Milano la manifestazione CES Unveiled, prima edizione italiana di Road to CES, l’anteprima itinerante dell’annuale Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, il principale evento fieristico mondiale per l’innovazione tecnologica promosso dalla Consumer Technology Association (CTA).

L’appuntamento di Milano – organizzato dalla CTA in collaborazione con Agenzia ICE e con il supporto strategico di Fiera Milano – ha fatto da ponte tra trend tecnologici emergenti, startup, grandi aziende, investitori e istituzioni, stimolando la nascita di nuove collaborazioni industriali.

All’apertura dei lavori di oggi presso l’Alliance MiCo, hanno portato i propri saluti istituzionali e dato il via al programma della giornata il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, il presidente di ITA (Italian Trade Agency) Matteo Zoppas e la Senior Director, Global Programs di CTA (Consumer Technology Association) Janenne Remondino. La giornata si è articolata in diversi momenti.

Nell’area espositiva, 70 startup e aziende hanno presentato soluzioni legate a settori come intelligenza artificiale, robotica, elettronica di consumo, health tech, agritech, quantum, aerospazio e luxury tech. Durante il programma conferenziale, si sono alternati panel e tavole rotonde dedicati all’analisi degli scenari macroeconomici e tecnologici globali. Non sono mancati gli incontri diretti tra i delegati delle aziende e una platea di investitori e leader industriali selezionati attraverso i canali internazionali di Agenzia ICE.

Si è poi svolta la Live Pitch Battle, una competizione tra startup che ha assegnato alla realtà vincitrice uno spazio espositivo all’interno dell’Eureka Park durante il prossimo CES di Las Vegas, concretizzando l’opportunità di accesso al mercato globale offerta dal percorso di avvicinamento della Road to CES.

-Foto Fondazione Fiera Milano-

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