“C’era un Ragazzo – Gianni Morandi Story”, ecco la nuova tournée: dieci appuntamenti in tutta Italia

MILANO (ITALPRESS) – Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia musicale di Gianni Morandi, che annuncia oggi C’era un Ragazzo – Gianni Morandi Story, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza ad aprile 2026, che lo vedrà impegnato con 10 nuovi appuntamenti nei principali palasport italiani. Questi spettacoli saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi.

Ad inaugurare il tour sarà l’appuntamento a Conegliano (15 aprile alla Prealpi SanBiagio Arena), a cui seguiranno le date di Milano (17 aprile all’Unipol Forum), Torino (19 aprile all’Inalpi Arena), Roma (21 aprile al Palazzo dello Sport), Casalecchio di Reno (Bo) (24 aprile all’Unipol Arena), Firenze (26 aprile al Nelson Mandela Forum), Terni (28 aprile al Pala Terni), Montichiari (30 aprile al PalaGeorge), Pesaro (2 maggio alla Vitrifrigo Arena) e Padova (4 maggio alla Kioene Arena).

La scaletta di C’era un Ragazzo – Gianni Morandi Story ripercorrerà i grandi classici del suo repertorio, che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione, senza dimenticare i brani dell’ultimo progetto discografico EVVIVA!. L’artista sarà accompagnato sul palco da una superband – diretta dal Maestro Luca Colombo – che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano. I biglietti di C’era un Ragazzo – Gianni Morandi Story, saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di domani, 24 ottobre, sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

