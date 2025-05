ROMA (ITALPRESS) – In uno scenario geopolitico turbolento, in cui si è inserita anche la nomina del nuovo Papa che, per la prima volta nella storia, ha origini statunitensi, il Presidente americano Donald Trump ha raggiunto il traguardo dei primi 100 giorni di governo. Una tappa simbolicamente molto importante e che è diventata una sorta di “prova del fuoco” in cui ogni leader indirizza le proprie scelte e le proprie strategie politiche e arrivano i primi veri giudizi da parte del popolo.

Nel complesso, nel nostro Paese, quasi due terzi dei cittadini bocciano quello che è stato l’operato di Trump in questi primi 3 mesi, mentre 1 su 5 (il 20,4%) ne approva le scelte. Ad esprimere il maggior consenso sull’operato di Trump troviamo soprattutto gli elettori di Forza Italia e della Lega di Matteo Salvini. In questo scenario internazionale, uno dei temi cruciali riguarda la fine del conflitto tra Russia e Ucraina sulla quale più volte si è espresso il presidente americano.

Nonostante gli ultimi incontri con il leader ucraino Zelensky, anche in occasione dei funerali di Papa Francesco, la sensazione prevalente nel nostro Paese è, però, di una pace ancora lontana. A livello politico, ripongono maggiormente fiducia in una risoluzione a breve tempo gli elettori di Fratelli d’Italia e Lega. Dati Only Numbers – Realizzato il 29/04/2025 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

-Foto Euromedia Research-

(ITALPRESS).