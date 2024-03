Celltrion punta sull’ecosostenibilità

ROMA (ITALPRESS) - La necessità di tenere conto dei danni all’ambiente coinvolge anche il mondo delle imprese. Da questa esigenza scaturiscono norme e raccomandazioni nazionali e comunitarie che mirano a incentivare processi virtuosi. L’intero sistema economico dovrà affrontare questa trasformazione, con diversi livelli di difficoltà a seconda del settore di appartenenza. Alcune associazioni auspicano una gradualità in questo processo, ma vi sono anche realtà che hanno già intrapreso questo percorso, come la sudcoreana Celltrion Healthcare, presente in Italia dal 2020, che produce farmaci biosimilari. Da tempo l’azienda ha varato una politica eco-friendly nella scelta dei materiali per i propri imballaggi. sat/gtr