ROMA (ITALPRESS) – Uscirà il 12 maggio ed è da oggi in pre-order “Love again (Soundtrack from The Motion Picture)”, la colonna sonora dell’omonimo film, in uscita l’11 maggio, contenente 5 nuovi brani dell’icona pop canadese Celine Dion, inclusa la title track “Love Again”, scritta da Dan Wilson e Rosie. Per la prima volta dall’uscita di “Courage” del 2019, Celine Dion torna quindi sulla scena con dei nuovi brani. All’interno della soundtrack del film (Sony Music Entertainment Canada/Columbia Records), sono presenti anche 6 super hit dell’artista e 3 brani tratti da scene del film. “Mi sono divertita molto a fare questo film. E, nel mio primissimo film da attrice, ho anche avuto il privilegio di lavorare con i bellissimi e talentuosi Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan, un regalo che custodirò per sempre. Penso sia una splendida storia capace di far stare bene, e spero che piaccia al pubblico, così come le mie nuove canzoni” – Celine Dion

Con Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan e Celine Dion (nel suo primo film come protagonista), “Love Again” contiene 11 brani di Celine, che si intrecciano perfettamente nella storia del film e ai suoi personaggi. In una recente intervista per People Magazine, Sam Heughan ha commentato che la “musica di Celine, in un certo modo, unisce il personaggio di Priyanka e il mio”, e Priyanka Chopra Jonas ha aggiunto che Love Again è il “nostro inno a Celine”. Love Again (Sony Pictures), scritto e diretto da Jim Strouse, sarà nelle sale italiane dall’11 maggio. Il film è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee ed Esther Hornstein. Produttori esecutivi sono Doug Belgrad, Sophie Cassidy, Louise Killin, Jonathan Fuhrman e Celine Dion. Qui il trailer del film.

