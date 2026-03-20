Celebrati i cento anni della scuola “Grimani”

VENEZIA (ITALPRESS) – Cento anni: è un compleanno davvero speciale quello che è stato celebrato questa mattina, con una grande festa, alla scuola primaria “Grimani” di Marghera. Un secolo di vita dell’istituto a cui hanno presenziato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, gli assessori alla Coesione sociale, Simone Venturini, e alle Politiche educative, Maika Canton, in compagnia del presidente della Municipalità, delle autorità politiche, civili, militari e religiose cittadine, nonché di tanti docenti e alunni di oggi, e di ieri.

“Anche io – ha sottolineato nel suo saluto Venturini, con un pizzico di commozione nel ricordare le sue insegnanti – ho vissuto in questa scuola cinque meravigliosi anni della mia infanzia. Alla ‘Grimani’ devo molto, perché ha contribuito alla mia formazione, mi ha dato valori e insegnamenti che sono alla base della mia vita. Ringrazio perciò le mie maestre, ma insieme a loro, tutti i docenti che si sono alternati qui, che sono riusciti a dare, con passione, gli strumenti, a tante generazioni, per diventare cittadini, lavoratori, genitori”.

“Una passione, unita ad una grande professionalità – ha osservato il presidente Marolo – che continua ad esserci anche oggi: bisogna dire grazie a questi insegnanti che in questi ultimi venti anni, sono riusciti a rispondere in maniera adeguata ai tanti cambiamenti sociali del nostro territorio, oggi sempre più ‘multietnico’, inventando un nuovo modo di ‘fare scuola’.”

Tanti gli appuntamenti proposti nel corso di questa giornata speciale: le esibizioni dell’orchestra e del coro degli studenti, la presentazione del libro realizzato per ricordare il percorso centenario della scuola, legato indissolubilmente a quello della città, l’inaugurazione di una mostra, con i lavori realizzati dagli alunni, la proiezione di un video per far conoscere l’uomo a cui questo istituto è stato intitolato, ovvero il “sindaco d’oro” Filippo Grimani, primo cittadino del capoluogo lagunare dal 1895 al 1919. E inoltre una “chicca” per gli appassionati di filatelia: un annullo speciale dedicato a questa giornata. Una giornata suggellata, come ha sottolineato il dirigente scolastico Massimo Cono Pietropaolo, anche dal messaggio di felicitazioni pervenuto alla scuola dalla Presidenza della Repubblica.

– Foto Comune di Venezia –

(ITALPRESS).