Cecchi Paone “La libertà unisce, sui diritti serve fare di più”

ROMA (ITALPRESS) - “La libertà è l'unica religione che non divide ma unisce. Ognuno ha bisogno di un pezzo in più di libertà, che sia sociale, economica, lavorativa, affettiva, sessuale, di cura, di vita. E fa bene a tutti, perché una libertà che riguarda una persona è una libertà che poi invade di sé, come diceva Benedetto Croce, il resto della società e della storia”. Lo afferma Alessandro Cecchi Paone, che in un'intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress ha parlato del suo libro “I colori della libertà. La mia vita per i diritti di tutti”, edito da Piemme. mrv/gsl