Primark celebra 10 anni in Italia, investimento di 22 mln per 3 nuovi negozi

MILANO (ITALPRESS) - Primark, retailer internazionale di moda, segna 10 anni di presenza in Italia con l'annuncio di un nuovo investimento di 22 milioni per l’apertura di tre nuovi negozi, a Cremona, Ancona e Gorizia, e la creazione di 300 nuovi posti di lavoro, nell'ambito della sua continua espansione nel Bel Paese. Attualmente, Primark opera con 20 negozi su tutto il territorio italiano e impiega oltre 5.000 persone. f12/mgg/azn