Ceccardi “Ue grande assente nei conflitti attuali”

BRUXELLES (ITALPRESS) - "L'Unione europea è stata il grande assente in questo ultimo anno". Lo dichiara l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi in occasione del primo anniversario dall'attacco di Hamas al popolo israeliano, momento che ha sancito l'inizio del conflitto attualmente in corso in Medio Oriente. L'Unione europea, secondo Ceccardi, "non ha avuto un ruolo predominante nelle trattative per la pace, sia in Medio Oriente che in Ucraina". La speranza viene riposta "nelle elezioni americane, che potranno servire per creare veramente una svolta e trovare un punto di mediazione", ha concluso l'eurodeputata.