Home Video News Cronaca “C’è solo un capitano”, il feretro di Baresi esce da Sant’Ambrogio
“C’è solo un capitano”, il feretro di Baresi esce da Sant’Ambrogio
MILANO (ITALPRESS) - Al termine dei funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan scomparso all'età di 66 anni lo scorso 31 luglio, il feretro esce dalla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, ha celebrato le esequie. Bandiere e cori dei tifosi rossoneri nel ricordo del Capitano. col5/mc/gtr