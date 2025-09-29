Cdx, Lupi “Quando si governa mai dividersi perché si vince insieme”

ROMA (ITALPRESS) - "Ogni voto è un test politico. Questa volta, nonostante non si sia riusciti a fare un election day, cosa che secondo me è un errore, si vota in sette regioni italiane. Ma il test politico riguarda in particolare i governatori uscenti. Per noi che governiamo nelle Marche, Calabria e Veneto, è evidente che la riconferma di queste presidenze sarebbe una conferma ulteriore che il buon governo è la caratteristica fondamentale del centrodestra". Così il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, in un'intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. "Lo dico sempre anche ai miei alleati - ha proseguito -. La sfida è sempre per il governo, mai dividersi. Quando i cittadini ti danno la fiducia, deve essere misurato sul governo e sulla capacità di dare risposte concrete. Mi sembra che lo stiamo facendo e si vedono i risultati e anche nei governi regionali. Per noi, quindi, la conferma di queste tre regioni sarebbe una conferma importante politica". Intanto, in vista delle prossime elezioni politiche del 2027, "ogni singolo partito, anche di una coalizione, cerca di dare il proprio peso, la propria visione. È assolutamente legittimo ma a una condizione: quando si governa pensare di dividersi o smarcarsi non funziona perché si perde e si vince insieme - ha ribadito Lupi -. Noi Moderati è la quarta proposta politica del centrodestra e piaccia o non piaccia, il tavolo è fatto di quattro gambe. Vogliamo rafforzare quel pezzo di elettorato moderato che non c'è più, che non si sente più rappresentato" rivolgendoci a "quei 9 milioni di italiani moderati che non vanno più votare". col3/gsl