Cdp ospita a Roma l’Interact Lawyers’ Meeting di Edfi

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare il dialogo tra le Direzioni Legali delle istituzioni finanziarie di sviluppo e confrontarsi sulle sfide che stanno ridefinendo la cooperazione internazionale, in un contesto segnato da profondi cambiamenti economici, normativi e geopolitici. Sono questi gli obiettivi dell’Interact Lawyers’ Meeting, l’appuntamento annuale promosso da EDFI (European Development Finance Institutions) che Cassa Depositi e Prestiti, e la sua Direzione Legale, ospitano il 24 e 25 settembre, presso la propria sede di Roma.

All’edizione 2026 partecipano più di 50 legali in rappresentanza di 23 istituzioni di sviluppo. Tra gli ospiti figurano la Banca Mondiale, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e le banche di sviluppo di Canada e Stati Uniti a conferma della crescente rilevanza del coordinamento tra le istituzioni impegnate a sostenere una crescita sostenibile e inclusiva nei Paesi partner.

Ad aprire i lavori, nella sessione inaugurale “Development Finance in a Changing World”, l’intervento del Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, che ha sottolineato: “Le istituzioni finanziarie per lo sviluppo sono chiamate oggi a svolgere un ruolo sempre più centrale nell’affrontare sfide globali quali la transizione energetica, lo sviluppo delle infrastrutture e la crescita sostenibile. In questo contesto, la cooperazione internazionale, la capacità di attrarre capitali privati e la condivisione di competenze rappresentano leve fondamentali per ampliare l’impatto degli investimenti. L’Interact Lawyers’ Meeting di EDFI offre un’importante occasione di confronto tra legali che operano in contesti giuridici e normativi diversi, contribuendo a rafforzare la collaborazione tra le principali istituzioni finanziarie per lo sviluppo e a individuare soluzioni comuni alle sfide poste dall’evoluzione geopolitica e tecnologica”.

La sessione introduttiva è stata dedicata agli scenari geopolitici e alle loro implicazioni sotto il profilo economico e legale. Nel pomeriggio i lavori proseguono con una prima sessione tematica sul ruolo e sul coinvolgimento del settore privato negli interventi di cooperazione. Il 25 mattina la seconda sessione tematica sarà dedicata all’intelligenza artificiale, alle opportunità e ai rischi che questa innovazione pone anche per i legali impegnati nella cooperazione internazionale.

-Foto ufficio stampa Cdp-

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