UDINE (ITALPRESS) – Alla vigilia dell’inizio della tappa di Udine della Coppa del Mondo Under 20 di spada e fioretto, primo appuntamento del calendario schermistico internazionale per il 2024 in programma da domani (4 gennaio) a domenica 7, la Federazione Italiana Scherma ha ricevuto il graditissimo messaggio di saluto del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. La prova friulana del circuito iridato giovanile, infatti, sarà la prima manifestazione Sostenibile certificata nel mondo della scherma, impegno dipanato attraverso una serie d’iniziative che coinvolgeranno i 931 gli atleti partecipanti alle quattro giornate di gare, in rappresentanza di 62 Paesi. Di seguito il messaggio a firma del ministro Gilberto Pichetto Fratin, in risposta all’invito ricevuto dal presidente federale Paolo Azzi e dal Comitato Organizzatore di Udine, presieduto da Paolo Menis. “Mi dispiace non poter essere presente alla vostra manifestazione, una competizione di portata mondiale che coinvolge tutti gli amanti della scherma e in particolar modo i nostri giovani atleti che incontreranno i giovani provenienti dalle federazioni di tutto il mondo”. “Volevo però cogliere l’occasione per ringraziare la Federazione Italiana Scherma e tutti gli organizzatori per l’invito e complimentarmi per tutto il lavoro svolto al fine di certificare questa 18^ Edizione della Coppa del Mondo come prima edizione anche per sostenibilità – ha aggiunto il ministro -. Ci rendiamo tutti conto dell’importanza del percorso di sostenibilità che il nostro paese sta intraprendendo, le sfide che il mondo intero dovrà affrontare al fine di contrastare il cambiamento climatico e proteggere il futuro delle nuove generazioni. Sfide che richiederanno tanto lavoro e determinazione da parte di istituzioni e imprese, il Ministero dell’Ambiente e il governo stanno già lavorando in questo senso e grazie alla partnership con il mondo dello sport e della cultura continueremo a diffondere questo messaggio. Un saluto speciale voglio farlo ai nostri giovani atleti, veri protagonisti di questo evento, per augurare loro un personale ‘in bocca al lupò. Lo sport ci insegna che continuando a coltivare la passione tramite lo studio e l’allenamento, la disciplina ed il rispetto delle regole, è possibile crescere e diventare campioni; così la nostra società ed il nostro Paese, promuovendo ed investendo su iniziative che rispettano l’ambiente, ci aiutano a far conoscere e crescere la cultura della sostenibilità rendendoci in questo senso campioni di un futuro migliore”.

“Ringrazio il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per il suo graditissimo messaggio rivolto alla Federazione Italiana Scherma, al Comitato Organizzatore e a tutti i partecipanti alla tappa di Coppa del Mondo Under 20 di Udine – la risposta del presidente federale Paolo Azzi -. L’apprezzamento mostrato dal ministro ci onora e rappresenta un’importante e prestigiosa gratificazione per il lavoro svolto dalla scherma italiana, e in particolare dal Col friulano che si è adoperato con enorme impegno e grande passione per rendere questo appuntamento, che apre l’anno olimpico, il primo evento Sostenibile certificato nel panorama schermistico. Siamo grati al ministro per l’attenzione avuta nei nostri confronti e per aver sottolineato l’importanza che lo sport può avere in questa sfida per il futuro. Pochi giorni fa anche la Federazione Internazionale di Scherma, attraverso le parole della vicepresidente, Ana Irene Delgado, che presiede l’apposito Gruppo di Lavoro Sport e Ambiente della Fie, aveva evidenziato la grande valenza dell’iniziativa, segno della bontà del lavoro portato avanti dal Comitato guidato da Paolo Menis”.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

