TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Grande prestazione per Luigi Samele che conquista la medaglia di bronzo nella prova individuale della Coppa del Mondo di sciabola maschile a Tbilisi. Il foggiano classe ’87 torna sul podio a poco meno da un anno di distanza dal bronzo nella prova di Varsavia. La corsa di Luigi Samele è partita con il successo per 15-10 sul polacco Hryciuk nel suo primo match di Tbilisi. Nel tabellone dei 32 il pugliese ha avuto la meglio sul francese Seitz con il punteggio di 15-8 prima di superare negli ottavi di finale il tedesco Bonah 15-7. Il portacolori delle Fiamme Gialle ha poi battuto nei quarti di finale l’egiziano Elsissy 15-11. Lo stop in semifinale, per la medaglia d’argento di Tokyo 2020, contro colui che lo aveva già sconfitto proprio nella finale olimpica, l’ungherese Szilagyi, per 15-6.

E’ il podio che fa diventare “maggiorenne” il palmares individuale di Gigi Samele: quella di Tbilisi, infatti, è la 18^ medaglia tra Coppa del Mondo e Grand Prix per il finanziere foggiano in una carriera da super-campione, dal terzo posto di 15 anni fa esatti ad Atene fino al bronzo di oggi in Georgia, passando per tre medaglie olimpiche.

Stop nel tabellone da 32 per Giovanni Repetti (19°) e Dario Cavaliere (24°) battuti rispettivamente dall’iraniano Pakdaman e dal francese Patrice. Così gli altri azzurri in pedana oggi: 33° Michele Gallo, 36° Luca Curatoli, 51° Leonardo Dreossi, 58° Lorenzo Ottaviani, 63° Mattia Rea.

Domani la prova a squadre. L’Italia, che farà il suo esordio in pedana negli ottavi di finale contro la vincente di Ucraina-Arabia Saudita, sarà rappresentata dal quartetto con il bronzo individuale Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.

Si è fermata sulla soglia delle “top 8” la corsa di tre spadiste italiane a Barcellona. Nella gara individuale della Coppa del Mondo di spada femminile, sulle pedane catalane, Mara Navarria ha chiuso al 9° posto, 10^ Alberta Santuccio e 12^ Giulia Rizzi. Per il trittico di azzurre il rimpianto di ottavi di finali decisi sui titoli di coda. Hanno infatti ceduto solo all’ultima stoccata sia Alberta Santuccio, battuta 15-14 dalla portacolori del Brasile, Nathalie Moellhausen, che Giulia Rizzi, superata 12-11 dall’ungherese Eszter Muhari, mentre dopo un match altrettanto combattuto Mara Navarria si è arresa 15-13 all’ucraina Kryvytska.

Rammarico, perchè ognuna di loro era stata protagonista di un’ottima prova. Santuccio aveva superato due statunitensi, Liu (15-11) e Washington (15-9), Navarria si era imposta sulla francese Coquin (15-12) e sulla cinese Yu (14-11), e Rizzi, reduce dal secondo posto nel GP di Doha, aveva eliminato la tedesca Heinz (15-7) e l’americana Holmes (15-13).

Tra le altre azzurre in gara hanno concluso 21^ Rossella Fiamingo e 26^ Roberta Marzani, fermate nel turno dei 16esimi di finale, mentre allo step precedente erano uscite di scena Federica Isola (42^), Alessandra Bozza (43^) e Lucrezia Paulis (53^).

Il clou della tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona, però, va in scena domani: c’è la prova a squadre, dove l’Italia del CT Dario Chiadò va a caccia di punti importantissimi per la Qualifica Olimpica con il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi.

