VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Sale a 8 il bottino delle medaglie per l’Italia nella Coppa del Mondo Paralimpica di Varsavia. Sono tre i podi per gli azzurri nella terza giornata di gare: medaglie d’argento per Rossana Pasquino nella spada categoria B e per Leonardo Rigo nel fioretto C, bronzo per Emanuele Lambertini nel fioretto maschile A.

Seconda medaglia in altrettante gare per Rossana Pasquino, già oro nella sciabola B. Per la campana medaglia d’argento molto pesante nella spada. Da numero 2 del tabellone ha sconfitto nel match del tabellone da 32 l’indiana Nayak per 15-3. La “prof” beneventana ha poi sconfitto con il punteggio di 12-9 la polacca Hareza nel turno delle 16. L’atleta delle Fiamme Oro si è poi conquistata la medaglia grazie al successo contro la padrona di casa Rogowska 15-10. In semifinale Rossana ha tirato un match perfetto contro la cinese Kang vincendo per 15-9 e regalandosi la finalissima. Nel match per la medaglia d’oro è arrivato lo stop contro la thailandese Jana con il punteggio di 15-10 che le ha però regalato un secondo posto che le regala altri punti pesantissimi in chiave Paralimpiadi di Parigi 2024.

Si ferma ad un passo dal podio la prova di Julia Markowska, 7^ classificata, che nel match per la medaglia è stata superata per 15-11 dalla cinese Xiao. Dodicesima posizione per l’altra azzurra Alessia Biagini.

Altra medaglia anche per Leonardo Rigo. L’atleta della Zinella Scherma San Lazzaro, secondo dopo la fase a gironi, ha vinto il match di semifinale contro il coreano Kim per 15-5 raggiungendo il match per la medaglia d’oro. In finale soltanto l’ultima stoccata gli ha negato la gioia dell’oro contro l’ucraino Shavkun perdendo per 15-14 ma confermandosi come uno degli atleti più forti del mondo. Secondo podio per Rigo dopo il bronzo nella spada. Terza posizione per Emanuele Lambertini. L’emiliano ha iniziato il suo percorso di gare nel turno dei 32 dove ha battuto il thailandese Khanthithao con un netto 15-7. Negli ottavi di finale un agile vittoria per l’atleta delle Fiamme Oro contro l’iracheno Al-Madhkhoori 15-2 con l’ingresso nella top 8. Grande vittoria nei quarti di finale per Lambertini che ha sconfitto l’ucraino Demchuk con il punteggio di 15-4.

In semifinale poi lo stop per il classe ’99 contro il cinese Sun (poi oro) per 15-6. Stop nei quarti di finale e 5° posto finale per Matteo Betti. Anche il senese è stato battuto dal vincitore della prova con il punteggio di 15-8.

Stop negli ottavi di finale per Michele Massa e Marco Cima nel fioretto maschile B. Massa nel suo primo match ad eliminazione diretta ha avuto la meglio sul nipponico Tsunoda per 15-10. Lo stop negli ottavi di finale contro il cinese Hu per 15-4 e l’11° posto finale. La gara di Cima è iniziata nel turno dei 32 dove ha sconfitto il giapponese Fujita 15-10 prima di venir battuto dall’ucraino Naumenko per 15-11 e concludendo la prova in 13° posizione. Matteo Addesso ha chiuso con il 35° posto in classifica.

Domani la quarta e ultima giornata di gare dedicata alle gare a squadre. L’Italia sarà presente nella competizione di fioretto maschile con il quartetto formato da Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini e Michele Massa.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]