ROMA (ITALPRESS) – L’Italia del fioretto fa la voce grossa nelle prove a squadre e conquista altre due medaglie all’esordio stagionale in Coppa del Mondo a Palma de Maiorca. Trionfa il team azzurro nella gara femminile con Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini, protagoniste di una prestazione perfetta in una competizione dominata e chiusa con il successo in finale sugli Stati Uniti. Brilla d’argento invece la squadra maschile con Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi, fermati solo nell’ultimo atto dai russi dell’AIN. Grandi risposte, dunque, dal gruppo del CT Simone Vanni già all’esordio stagionale nelle competizioni internazionali.

Dream Team padrone della prova femminile. Le azzurre hanno battuto la Romania (45-28) negli ottavi, la Cina (45-23) nei quarti e il Giappone (42-26) in semifinale, conquistando così il pass per la finale contro gli Stati Uniti. Con la stessa autorità, di classe e di forza, il quartetto composto da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto ha governato anche nell’atto conclusivo contro le statunitensi chiudendo con il punteggio di 45-32 e conquistando così la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo.

Nella competizione maschile, invece, l’Italia di Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi è entrata in gara battendo negli ottavi la Gran Bretagna (45-31). La giornata è poi proseguita con i successi nei quarti contro Hong Kong (45-39) e in semifinale la Germania (45-27). Nell’atto conclusivo il team azzurro è stato dall’AIN (la compagine degli atleti russi senza bandiera) per 45-36 chiudendo così sul secondo gradino del podio. Bottino finale per il fioretto del CT Simone Vanni – affiancato in Spagna dai maestri Fabio Galli, Alessandro Puccini e Marco Ramacci – in questa prima tappa di Coppa del Mondo: cinque medaglie (di cui due ori, un argento e due bronzi). Ieri, infatti, nelle gare individuali erano arrivati il trionfo di Martina Favaretto nella prova femminile e il doppio bronzo nella competizione maschile con le firme di Guillaume Bianchi e Tommaso Martini.

