Cattani “Senza natalità non c’è sviluppo economico e sociale”

ROMA (ITALPRESS) - "Bene sta facendo il governo che sta rimettendo in fila i problemi del Paese a partire dalla natalità e noi su questo impegno ci siamo perché abbiamo una responsabilità per l'economia del Paese, ma anche per lo sviluppo sociale. Non possiamo avere sviluppo economico, sviluppo sociale senza natalità, senza formazione, istruzione e nuove competenze", ha detto il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani. xc3/ads/gsl