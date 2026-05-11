Cattani “Chi parla di spesa farmaceutica fuori controllo sta dicendo il falso”

MILANO (ITALPRESS) - "L'Italia sta vivendo una fase demografica dove l'invecchiamento della popolazione cambia i bisogni di salute, che sono sempre legati all'innovazione, quindi quando qualcuno parla di spesa farmaceutica fuori controllo sta dicendo il falso". Lo ha sottolineato Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, a margine dell'evento "Innovazione e produzione di valore", organizzato nel polo Bayer di Garbagnate Milanese. "C'è un trend strutturale di crescita della spesa farmaceutica innovativa - ha evidenziato - legata alla componente ospedaliera che, negli ultimi anni, è sempre stabilmente attorno al 6 - 6,5 %. Questo vuol dire che cambiano i bisogni e anche le logiche di valore. Dietro l'innovazione c'è la ricerca", ha aggiunto. xm4/col3/mca1