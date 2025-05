MILANO (ITALPRESS) – A partire da domenica 1 giugno 2025, il Castello Scaligero di Sirmione sarà eccezionalmente aperto anche nei pomeriggi delle giornate festive, grazie alla collaborazione tra la Direzione regionale dei Musei nazionali della Lombardia e GetYourGuide, tra le principali piattaforme internazionali nella prenotazione di esperienze di viaggio.

L’iniziativa, spiega una nota, nasce dalla volontà condivisa di ampliare le opportunità di accesso a uno dei monumenti simbolo del patrimonio culturale lombardo, offrendo al pubblico nuove occasioni di visita in una delle mete più amate della Regione. Le aperture straordinarie si inseriscono in una strategia più ampia di valorizzazione dei siti culturali, promossa attraverso forme innovative di collaborazione tra pubblico e privato.

“Questa iniziativa rappresenta per noi un’importante tappa nel percorso di promozione di un turismo culturale di qualità, capace di coniugare accessibilità, sostenibilità e valorizzazione dei territori – afferma Francesca De Falco, Country Manager di GetYourGuide Italia -. Siamo orgogliosi di contribuire, insieme alla Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, a rendere il Castello Scaligero ancora più fruibile per cittadini e visitatori”.

“Siamo molto felici di poter offrire a cittadini e turisti, grazie alla disponibilità di GetYourGuide Italia, un’apertura prolungata del Castello Scaligero di Sirmione – spiega Rosario Anzalone, Direttore regionale dei Musei nazionali della Lombardia -. La Rocca è un’eccezionale testimonianza di fortificazione lacustre, perno di un’ampia rete di edifici difensivi costruiti dalla famiglia Della Scala nella seconda metà del Trecento sul territorio veronese. Il pubblico avrà dunque un’occasione in più per visitare questa straordinaria sintesi di architettura, storia e paesaggio”.

Le aperture straordinarie saranno segnalate in evidenza al Castello Scaligero di Sirmione e promosse attraverso i canali ufficiali di DRMN-LOM e di GetYourGuide.

“La collaborazione, che sarà in essere fino a tutto dicembre 2025, rafforza il dialogo tra istituzioni culturali e operatori del settore turistico, con l’obiettivo di mettere al centro la bellezza e l’accessibilità del patrimonio lombardo”, conclude la nota.

– foto Direzione regionale Musei nazionali Lombardia –

