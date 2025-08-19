Cassis “La Svizzera è pronta a ospitare un incontro tra Putin e Zelensky”

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri della Svizzera, Ignazio Cassis, ha confermato che il suo Paese è pronto ad ospitare a Ginevra un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. In una conferenza stampa a Berna insieme al titolare della Farnesina, Antnio Tajani, Cassis ha ribadito che la Svizzera “è prontissima, anche a breve termine”, ad ospitare l’eventuale incontro. Il ministro ha aggiunto che la Svizzera è pronta a garantire a Vladimir Putin l’immunità per potersi presentare di persona. Sul presidente russo pende infatti un mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale dell’Aia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).