FROSINONE (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno arrestato un 36enne del posto, già noto alle forze di polizia che è stato trovato in possesso di circa 2 kg di sostanza stupefacente tipo “marijuana”. I militari lo hanno fermato per un controllo mentre viaggiava a bordo di una bicicletta nel rione Colosseo di Cassino, si sono insospettiti a causa del suo atteggiamento insofferente e lo hanno perquisito rinvenendo, all’interno di una busta per la spesa, diverse confezioni sottovuoto contenenti lo stupefacente. L’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari e resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria alla quale dovrà chiarire come è venuto in possesso di un così ingente quantitativo di droga.(ITALPRESS).

Foto: Carabinieri Frosinone