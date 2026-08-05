Caso Delmastro, la Camera non autorizza l’uso delle chat: 206 sì, 133 no in un voto a scrutinio segreto

ROMA (ITALPRESS) – Con 206 voti favorevoli e 133 contrari, l’Aula della Camera ha approvato la relazione della Giunta per le Autorizzazioni che proponeva di negare alla Procura di Roma il sequestro delle chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. Su richiesta di Pd, Avs e M5S, la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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