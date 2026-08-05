Legge elettorale, il centrodestra presenterà l’emendamento unitario sulle preferenze anche al Senato

ROMA (ITALPRESS) – Il centrodestra presenterà anche al Senato l’emendamento presentato alla Camera per l’introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È quanto si apprende da fonti di maggioranza. Sarebbe prevista una sola modifica per rafforzare maggiormente l’alternanza di genere, compresi anche i collegi uninominali del Trentino Alto Adige.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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