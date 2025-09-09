ROMA (ITALPRESS) – Giusi Bartolozzi capo gabinetto del ministro Nordio, secondo quanto risulta all’agenzia Italpress, è stata iscritta dalla Procura di Roma quale indagata per il reato di cui all’art. 371 bis CP. La Bartolozzi risulta iscritta in relazione alle informazioni rilasciate innanzi al Tribunale dei Ministri, qualificate come mendaci, nell’ambito di una parte della inchiesta sul caso Almasri che vede il Ministro Nordio indagato per omissione di atti di ufficio e favoreggiamento.
