Case Green, Pichetto “Due milioni e mezzo di interventi”

ROMA (ITALPRESS) - “È nel calendario. Non l’abbiamo ancora recepita. Abbiamo un anno per il recepimento”, ha detto, in riferimento alla direttiva europea sulle Case Green, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha partecipato al Consiglio Nazionale Fiaip. Il Ministro ha continuato parlando dei dati dai quali è emersa “una stima di 2 milioni/ 2 milioni e mezzo di interventi da spalmare sulla durata degli anni. È un percorso che affronteremo nel corso del 2025 per il recepimento. Ciò significa dare l’entità dell’intervento di aiuto statale da oggi al 2050 per il Net0”. xl5/tvi/gtr